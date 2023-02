Warburg: Dorfkarneval in Germete ausgelassen gefeiert

Im Luftkurort Germete ist am Samstagabend nach langer Corona-Pause wieder der Dorfkarneval aller Vereine gefeiert worden. 60 Akteure standen auf der Bühne, 250 Besucher waren in der Schützenhalle. Es wurde ein dreistündiges Programm geboten.

Die Damenturnriege hat in Corona-Zeiten deutlich zugelegt. Ihr Auftritt war einer der Höhepunkte im dreistündigen Karnevalsprogramm in Germete.

Oft gestellte Frage im Luftkurort war in den vergangenen Tagen: Wer wird mit dem „Leitauer“ (Schlitzohr) ausgezeichnet. Der Karnevalsorden wird seit einigen Jahren im Germeter Karneval an eine Person verliehen, die besonders schlitzohrig war – oder die glaubt, dies gewesen zu sein. In diesem Jahr zeichneten Laudator Marc Engemann und Jürgen Vahle als Sitzungspräsident Detlef Morscheck aus.