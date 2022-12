Warburg: Es weihnachtet wie im Mittelalter auf dem Neustadt-Marktplatz

Nach der Premiere in 2019 findet am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Dezember, wieder der mittelalterliche Weihnachtsmarkt "Weyhnacht zu Warburgum" auf dem Neustadtmarktplatz statt.

„An Lagerfeuern stehen Menschen, die sich, mit einem Krug warmen Met in der Hand, lachend unterhalten. Überall flackern Kerzen“, beschreiben die Organisatoren unter der Leitung von Jürgen Wiedemeier und Simone Sander die einladende Stimmung. Sie versprechen Mittelalter zum Staunen, Anfassen, Riechen, Schmecken und Mitmachen.

Im Jahr 2019 organisierte die Likörmanufaktur Warburg erstmals den mittelalterlichen Weihnachtsmarkt. Nach zweijähriger Corona-Pause gibt es nun die Wiederauflage auf dem Neustädter Marktplatz. Am Samstag, 17. Dezember, öffnen die insgesamt 25 Stände von 11 bis 22 Uhr. Am Sonntag, 18. Dezember, sind Besucher zwischen 11 und 18 Uhr willkommen.

Die Gäste der „Weyhnacht zu Warburgum“ sollen sich um Jahrhunderte zurückversetzt fühlen, wenn es auf dem Marktplatz nur so wimmelt von Rittern, Burgfräulein, Bauern, Mönchen, Handwerkern und fahrenden Händlern. Die beiden Markttage sind gut gefüllt: Neben den zahlreichen Händlern, die an festlich geschmückten Ständen ihre Waren feilbieten, können am vierten Adventswochenende mittelalterliche Handwerksmeister direkt bei der Arbeit beobachtet werden.

25 Stände

Die kleinen Besucher können sich durch Märchen, erzählt von Katinka Morgenstern, verzaubern lassen oder sich von ihr als Elfe, Räuber oder Fee schminken lassen. Ein Einblick in das Filzen und Zinngießen wird ebenfalls möglich sein. Mit Spaß und Schabernack unterhält Gaukler Marbun das Publikum. Und für eine Feuershow der besonderen Art sorgt am Samstagabend „Spiritus Sancti“ gemeinsam mit Gaukler Marbun.

Mittelalterliche Musik wird am vierten Advents-Wochenende über den Neustadtmarkt schallen. Foto: Jürgen Vahle

Die Spielleute von „Unvermeydbar“, angereist aus dem hessischen Bergland, tragen im Laufe der zwei Markttage gleich mehrfach sanfte und derbe Lieder des Mittelalters vor. Nach eigener Aussage „etwas andere traditionelle schottische Musik“ bringt die Band „Náe Borrá“ aus dem hohen Norden auf die Bühne. „Auch für das Beste zum Wohl des Leibes und zum Löschen des Durstes wird gesorgt sein“, verspricht das Team der Likörmanufaktur.

Gemütlichkeit vor dem Fest

Noch ein Weihnachtsmarkt in Warburg am vierten Adventswochenende und nach dem „Warburger Wintergenuss“ (2. Advent) in der Neustadt und dem Weihnachtsmarkt in der Altstadt (3. Advent)? „Ja“, sagt Jürgen Wiedemeier, Grundgedanke sei, den Menschen in der Vorweihnachtszeit so kurz vor dem Fest die Hektik zu nehmen, Gemütlichkeit und Gelassenheit einkehren zu lassen. „Unsere Besucher sollen eintauchen in die Atmosphäre einer längst vergangenen Zeit, in der die Uhren noch anders gingen“, so Wiedemeier.

Schon 2019, als die „Weyhnacht zu Warburgum“ erstmals ausgerichtet wurde, sollte sie sich fest im Weihnachtsprogramm der Stadt etablieren. „Das ist auch nach der coronabedingten Pause noch der Plan“, verrät Jürgen Wiedemeier. Bloß 2023 müsse der mittelalterliche Weihnachtsmarkt leider noch einmal aussetzen: „Da gibt es der Kalender nicht her, der vierte Advent fällt mit Heiligabend zusammen.“

Straßensperrung

Der Markt wird sich bis auf die Parkplätze in der Marktstraße und die Kalandstraße erstrecken. Daher werden Teile der Josef-Wirmer-Straße, die Marktstraße und die Kalandstraße von Donnerstag- bis Sonntagabend gesperrt sein. Eine Umleitung ist über die Sternstraße vorgesehen. www.warburgum.de

Das Programm

Samstag, 17. Dezember 11 Uhr: Beginn, 12 Uhr: „Unvermeydbar“, 13 Uhr: Feierliche Markteröffnung, 13.30 Uhr: Gaukler Marbun, 14 Uhr: „Náe Borrá“, 15 Uhr: Gaukler Marbun, 15.30 Uhr: „Unvermeydbar“, 16 Uhr: Märchen mit Katinka Morgenstern, 17 Uhr: „Náe Borrá“, 17.30 Uhr: Gaukler Marbun, 18 Uhr: „Unvermeydbar“, 18.30 Uhr: Gute-Nacht-Märchen mit Katinka, 19 Uhr: Gaukler Marbun, 19.30 Uhr: „Náe Borrá“, 20 Uhr: Feuershow mit Spiritus Sancti und Marbun, 20.30 Uhr: „Náe Borrá“, 21 Uhr: Tavernenspiel mit „Unvermeydbar“, 22 Uhr: Marktende.

Sonntag, 18. Dezember, 11 Uhr: Beginn mit „Náe Borrá“, 11.30 Uhr: Gaukler Marbun, 12 Uhr: „Unvermeydbar“, 12.30 Uhr: Märchen mit Katinka Morgenstern, 13 Uhr: „Náe Borrá“, 13.30 Uhr: Gaukler Marbun, 14 Uhr: „Unvermeydbar“, 15 Uhr: „Náe Borrá“, 15.30 Uhr: Märchen mit Katinka Morgenstern, 16.30 Uhr: „Unvermeydbar“, 17 Uhr: Gaukler Marbun, 17.30 Uhr: Tavernenspiel mit „Unvermeydbar“, 17.45 Uhr: Gute-Nacht-Märchen mit Katinka, 18 Uhr: Marktende.