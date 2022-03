Warburg feiert 20 Jahre Mittelalter-Spektakel

Das Mittelalter-Spektakel ist zurück: Nach zwei Jahren pandemiebedingter Abstinenz können die Warburger und ihre Gäste von nah und fern wieder in die ferne Geschichte der Stadt Warburg eintauchen, die selbst im Jahr 2036 ihren 1.000-jährigen Geburtstag begehen darf. Zunächst einmal werden am Wochenende 23./24. April aber 20 Jahre Mittelalterfest in der Hansestadt gefeiert . Veranstalter sind die Warburger Hanse und die Veranstaltungsagentur SKH Event GmbH.

So schön wie beim Mittelalter-Spektakel 2018 in Warburg soll es auch bei der 20. Auflage des Festes werden.

Gefeiert werden soll der runde Geburtstag des Spektakels mit allem, was zu einem zünftigen Fest gehört, versprechen die Veranstalter in einer Pressemeldung: Rund um den Neustadt-Marktplatz und entlang der Hauptstraße bauen mittelalterliche Händler ihre Stände auf, zeigen Handwerker ihre längst vergessenen Fertigkeiten und servieren Schankwirte und Marktköche die kulinarischen Köstlichkeiten aus fernen Zeiten.

Allerlei mittelalterliche Spieler animieren kleine und große Marktbesucher zum Mitmachen, und rund um die katholische Kirche St. Johannes Baptist lagern Rittersleute und ihr Gefolge. Ein abwechslungsreiches Programm mit Gauklern, Zauberern, Jongleuren und viel anderem reisenden Volk soll die Besucher in Staunen versetzen, während die Bühne auf dem Marktplatz der musizierenden Zunft gehört.

Mit den Streunern, die am Samstag mehrmals täglich mittelalterliches Liedgut zum Besten geben, und den Spielleuten von Comes Vagantes, die am Sonntag Dudelsack und Schlagwerk erklingen lassen, konnten die Verantwortlichen der Warburger Hanse und der Veranstaltungsagentur SKH Event GmbH, die das Spectaculum seit diesem Jahr gemeinsam organisieren, zwei namhafte Bands der Szene verpflichten, die weit über die Grenzen Nordrhein-Westfalens bekannt sind.

Wenn dann am Abend die Feuer brennen, dutzende Fackeln den Markt erhellen, Met und Kirschbier in Strömen fließen, und Musiker, Gaukler und Feuerkünstler gemeinsam die Bühne zum abendlichen Tavernenspiel füllen, dann ist das Mittelalter wirklich zurück, versprechen die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Das Spectaculum Warburg mit freiem Eintritt findet am Samstag, 23. April, und Sonntag, 24. April, statt. Der Markt öffnet am Samstag von 11 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Am Sonntag begleitet ein verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr das Mittelalterfest.