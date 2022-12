Warburg: Flüchtlinge genießen Kinofilm auf Ukrainisch

Der Kinosaal war voll besetzt mit ukrainischen Müttern und ihren Kindern. Sie konnten sich bei Popcorn und einem Getränk für ein paar Stunden von der schrecklichen Situation in ihrer Heimat ablenken. Und das hatten sie sich zudem redlich verdient, schildert das Cineplex in einer Pressemitteilung.

Denn für den Stand der Zweiten Heimat Warburg e.V. auf dem Weihnachtsmarkt „Alle Jahre wieder“ in der Warburger Altstadt hatten ukrainische Frauen traditionelle Speisen gekocht und gebacken. „Unzählige Menschen kamen, ließen sich die Köstlichkeiten schmecken und bekundeten ihre Solidarität mit der Ukraine. Viele Spenden kamen zusammen“, schildern die Organisatoren des Kino-Ausflugs.

Doch die Spenden für sich selber nutzen, um etwa bei einem Kinobesuch einmal alle Sorgen hinter sich zu lassen, das kam für die Ukrainerinnen nicht infrage. Das erklärte Veronika Udaltsova, die die Gruppe der ukrainischen Geflüchteten organisiert.

„Wir wollen das Geld nicht für uns in Warburg. Uns geht es hier gut, wir haben zu essen, wir müssen nicht frieren - und wir sind sehr dankbar, dass die Warburger uns so großzügig aufgenommen haben“, betonte Udaltsova. „In unserer Heimat ist die Not groß. Wir möchten das Geld für humanitäre Zwecke in der Ukraine spenden.“

Damit die Flüchtlinge dennoch eine kleine Auszeit verleben konnten, sagten die Leiterin des Kommunalen Integrationszentrum Höxter, Filiz Elüstü, und Ute Schlinker vom Cineplex Warburg der Zweiten Heimat Warburg spontan ihre Unterstützung zu. So kam der Kinobesuch zustande.

„Die fleißigen Köchinnen vom Weihnachtsmarkt bekamen noch eine besondere Anerkennung. Familie Niemann von der Apotheke am Kasseler Tor schenkten ihnen Tassen und Beutel mit den blau-gelben Farben der ukrainischen Flagge: Ein blaues Herz mit einem gelben Stern der Hoffnung darin“, erklären die Organisatoren in der Pressemitteilung abschließend.