Eon will in Warburg Glasfaser verlegen: Vermarktung startet am 1. März

Laut Westconnect sollen rund 11.500 Privathaushalte und Unternehmen in Warburg und den Ortsteilen von einem Glasfaseranschluss profitieren und mit bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde an das Internet angeschlossen werden.

„Die Vermarktung für kostenfreie Glasfaseranschlüsse beginnt am 1. März und läuft bis zum 30. Juni 2023“, teilt das Unternehmen in einer Pressemeldung mit. Danach würde dieser Anschluss etwa 1.500 Euro kosten.

Die Hansestadt Warburg begrüßt grundsätzlich alle Aktivitäten, die zu einem flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes in der Kernstadt und den Dörfern führen können. Hierzu hat Westconnect in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Gebiete für den Breitbandausbau identifiziert und die Vermarktung für den „Fiber To The Home“-Ausbau (FTTH) gestartet, also schnelles Internet direkt ins Gebäude.

„Insgesamt sollen rund 11.500 Privathaushalte und Unternehmen von einem Glasfaseranschluss profitieren und mit bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde an das Internet angeschlossen werden“, informiert Westconnect. Dr. Peter Brautlecht, Regionalmanager Breitband der Westconnect GmbH, erläutert: „Die Anschlüsse kommen nicht von allein. Westconnect braucht das Einverständnis der jeweiligen Eigentümer. Nur mit einer Genehmigung können Glasfaserkabel auf dem privaten Grundstück verlegt werden.“ Bestellungen sind bis 30. Juni online über www.eon-highspeed.com möglich.

Informationsveranstaltungen in der Stadthalle Warburg

Konkret bietet Westconnect (Eon) an, kostenlos Glasfaser bis ins Haus zu legen, wenn bis 30. Juni dieses Jahres 40 Prozent der Haushalte in den Orten Kunden werden. Das heißt: Sie müssen einen Vertrag mit Westconnect abschließen.

Interessierte können sich bei zwei Infoveranstaltungen beraten lassen. Die Veranstaltung für das Ausbaugebiet Zentrum ist am Dienstag, 7. März, 19 Uhr, in der Warburger Stadthalle, die für das Warburger Umland am Dienstag, 14. März, 19 Uhr, ebenfalls in der Stadthalle. Unter Telefon 0221/17732622 können zudem individuelle Beratungstermine vereinbart werden.

Auskunft Foto: Auskünfte über Produkte und Services gibt es online für Warburg-Zentrum unter https://eon-highspeed.com/warburgzentrum, für das Warburger Umland unter https://eon-highspeed.com/warburgumland. Die Info-Hotline 0800/9900066. ...

Wie berichtet, hat die Westconnect GmbH die Bürger in Warburg und den Ortsteilen bereits per Postwurfsendung über ihre Planung informiert. Auch eine Internetseite ist geschaltet worden. Bis auf Calenberg, Herlinghausen und Dalheim werden demnach alle Orte beim Glasfaserausbau berücksichtigt. Allerdings liegt in den drei fehlenden Dörfern schon Glasfaser von der Netcom aus Kassel – und die gehört wiederum seit einiger Zeit schon zu Eon.