In Rimbeck ziehen 60 Bewohner in ein neues Seniorenheim

Warburg-Rimbeck

Das war generalstabsmäßig geplant: 60 Bewohner des Hauses Phöbe sind jetzt binnen weniger Stunden vom Altbau in ein nagelneues Gebäude auf der anderen Straßenseite gezogen. Das neue Haus Phöbe ist in Betrieb. Und was aus dem Altbau werden soll, ist auch schon klar.