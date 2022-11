In Warburg wird es weihnachtlich - trotz Energiekrise. Während viele Nachbarstädte in Sachen Weihnachtsbeleuchtung auf verkürzte Zeiten und abgespeckte Illuminationen setzen, möchte die Stadt Warburg ihren Bürgerinnen und Bürgern möglichst viel Weihnachtsstimmung ermöglichen. Dank LED-Technik werde dennoch viel Strom gespart.

Weihnachtsbeleuchtung in der Hansestadt in vollem Umfang aktiv

In Brakel endet die Beleuchtung einige Stunden früher als gewohnt. In Paderborn wird zusätzlich auf die Illuminierung einiger Bäume und Hausfassaden verzichtet. Und Höxters Fußgängerzone wird in diesem Winter zum ersten Mal seit 30 Jahren überhaupt wieder mit Lichterketten versehen. Obgleich angesichts der Energiekrise zahlreiche vorgegebene Sparmaßnahmen vom Bund existieren, wurde den Kommunen bezüglich der Weihnachtsbeleuchtung die freie Wahl gelassen. Die Stadt Warburg hat beschlossen, die Beleuchtung in vollem Umfang anzubringen.