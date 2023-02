Nähkurs für Flüchtlinge in Warburg

Warburg

Die Nähmaschinen rattern, ein Sprachgewirr erfüllt den Raum in der Flüchtlingsunterkunft in Dössel am Horenberg. Zehn Frauen verschiedener Nationalitäten schneiden Stoffe zu, nähen mit Nadel und Faden, aber vor allem mit den fünf elektrischen Nähmaschinen.

Astrid E. Hoffmann