Warburg: Öl fließt in den Siekbach und die Diemel

Warburg

Zum wiederholten Mal fließt Öl in den Siekbach und die Diemel in Warburg. Die Feuerwehr Warburg hat am Sonntag Ölsperren errichtet – das Öl fließt aber weiter aus einem Kanalrohr an der B 7. „Und dieses Mal ist es deutlich mehr“, sagt Feuerwehr-Leiter Jürgen Rabbe.