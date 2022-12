Planer präsentieren am 13. Dezember in der Stadthalle sechs Varianten und Mehrkosten

Warburg

Der Warburger Rat entscheidet in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 13. Dezember. darüber, ob das neue Warburger Waldbad mit einer Beckengrüße von 25, 33 oder 50 Metern Länge oder mit einer Sprunggrube sowie Ein- und Dreimeter-Sprungbrett weiter geplant werden soll. Unter Abwägung von Kosten-Nutzen-Aspekten stehen ab 17 Uhr in der Stadthalle insgesamt sechs Varianten des Architekturbüros Krieger aus Velbert zur Diskussion. Stadtwerke, Stadtverwaltung und Architekten halten eine Beckengröße von 25 Metern für ausreichend. Der Rat hatte im September gefordert, Alternativen zu prüfen.