Restaurant „Dodiko“ in Warburg steht vor Eröffnung

Philipp von Schöning (52) und seine Frau Ilham (43) mit ihren beiden Kindern Mimi und Vitus richten gerade die ehemalige Desenberg-Apotheke an der Hauptstraße ein. Dort öffnet in Kürze das „Dodiko“. Einen sechsstelligen Betrag hat die Familie dort investiert.

In wenigen Woche eröffnen sie eine neue Gastronomie am Neustadtmarkt – eben das „Dodiko“. Seit dem vergangenen Sommer wohnt der gelernte Kaufmann und Eventmanager Philipp von Schöning mit seiner Familie wieder in seiner Heimatstadt. Nach der 11. Klasse hatte der ehemalige Schüler des Gymnasium Marianum Warburg verlassen, hatte in England das Abitur abgelegt und sein Glück in der Welt gesucht.