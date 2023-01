Die Weihnachtszeit ist die Zeit der Geschenke, der Menschlichkeit und Nächstenliebe. Diesen weihnachtlichen Gedanken im Alltag auch zu leben, ist sicher nicht immer ganz einfach. In diesem Jahr hat sich daher die Klasse 5a des Gymnasiums Marianum unter Leitung ihres Klassenlehrers Christian Riepen dazu entschieden, Hilfsgüter für notleidende Menschen in der Ukraine zu sammeln.

Dabei beteiligt sich die Klasse an einer Aktion des Paketdienstleisters DHL, welcher momentan solche Hilfsgüter versandkostenfrei annimmt und an die entsprechenden Stellen in der Ukraine weiterleitet.

Gebraucht werden dort bekanntermaßen viele Dinge des täglichen Bedarfs – von Lebensmitteln und Hygieneartikeln bis zu Verbandsmaterial. „Jeder von uns hat doch sicher etwas zu Hause, was er oder sie abgeben kann und was den Menschen in dem von Russland brutal überfallenen Land helfen kann“, meint der Klassenlehrer.

Drei Pakete mit Dingen des täglichen Bedarfs – von Lebensmitteln und Hygieneartikeln bis zu Verbandsmaterial – haben die Schüler gepackt. Foto: Gymnasium Marianum

Und so sammelte und packte die Klasse 5a des Marianums am letzten Schultag vor den Ferien alles zusammen, was die Schülerinnen und Schüler mitbrachten. „Wir waren eigentlich davon ausgegangen, gemeinsam ein großes Paket zu packen. Allerdings haben die Schülerinnen und Schüler so viel mitgebracht, dass wir ganz klar das Maximalgewicht von 20 Kilogramm für unser Paket überschreiten“, sagt Riepen. „Am Ende wurden es daher drei Pakete. Aber dank der Deutschen Post und DHL kostet uns das ja nichts“. Die Menschen in der Ukraine mit Hilfsgütern zu versorgen, wie es die Klasse 5a gemacht hat, sei sicherlich eine gute Möglichkeit, um den Sinn von Weihnachten wiederzuentdecken.

Natürlich kann auch jeder selbst privat an dieser Aktion teilnehmen. Informationen findet man unter: https://www.dhl.de/de/privatkunden/information/hilfe-ukraine.html