Warburg soll fit für den Frühling werden

Ganz so viel Abfall wie bei der Oktoberwoche kommt bei der Müllsammelaktion natürlich nicht zusammen. Aber die Bürger leisten damit dennoch einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz in Warburg.

Die Kernstadt und bestimmte Außenbereiche im Stadtgebiet sollen von Freiwilligen gemeinsam von herumliegendem Abfall befreit werden. Daseburg, Herlinghausen und Rimbeck richten den „Tag der Sauberkeit“ in Eigenregie aus. In Germete haben die Schützen für den 25. März den Frühjahrsputz an der Halle und im Umfeld angesetzt.