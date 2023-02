Ricarda Brieger (rechts) ist froh, bei Vermieterin Heike Ritgen einen zentralen Standort für ihren Unverpackt-Laden gefunden zu haben. Nun stehen Umbauarbeiten im Geschäft an der Warburger Hauptstraße an. Auch die Behälter für Müsli und Co. (siehe Foto) müssen noch montiert werden.

Foto: Greta Wiedemeier