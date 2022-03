Warburg sucht weiter Wohnungen

In den Nationalfarben der Ukraine ist die Warburger Stadtverwaltung zuletzt angestrahlt worden. Jetzt ist konkrete Hilfe für die Flüchtlinge gefragt.

Alle seien in privaten Wohnungen oder bei Bekannten und Verwandten untergekommen. Für die kommenden Tag erwartet die Stadt weitere 16 Personen aus dem Kriegsgebiet.

Und ein Ende sei nicht abzusehen, machte Andreas Niggemeyer weiter deutlich: „Es werden sehr viele zu uns kommen.“ Konkret weiß die Stadt bereits von 40 weiteren ukrainischen Flüchtlingen, die aus Bielefeld auf die Region und auch auf Warburg verteilt werden.

Hinzu komme, das Warburg auch 30 Ortskräfte, die vor der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan für die Bundeswehr tätig waren, in Warburg eine neue Bleibe finden sollen. Andreas Niggemeyer appellierte erneut an die Bevölkerung, freien Wohnraum anzubieten.

„Wer freien Wohnraum hat oder aktivieren kann, soll sich bitte melden!“ Das ist weiter möglich unter der E-Mail k.bloemeke@warburg.de bei der Stadt Warburg oder ukrainehilfe-zweiteheimat-warburg@web.de bei der „Zweiten Heimat“.