Warburg: Theater trifft am JCS-Berufskolleg auf Berufsorientierung

Seit Anfang September treffen sich zehn von ihnen dazu einmal in der Woche in den Räumlichkeiten des Johann-Conrad-Schlaun Berufskollegs in Warburg. Auch Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, daran teilzunehmen. So sollen freies Sprechen und lockeres Auftreten geübt und das Selbstwertgefühl gesteigert werden.

Persönliche Erlebnisse verarbeitet

Organisiert wird das Projekt vom Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Höxter, der Theaterpädagogin Melanie Peter aus Höxter sowie der Sozialpädagogin Andrea Meixner und den Lehrerinnen und Lehrern Judith Honsel-Fabian, Susann Danowsky und Nicolas Kirchner.

„ Es gibt kein vorgefertigtes Drehbuch oder einen Text, der einstudiert werden muss. “ Theaterpädagogin Melanie Peter

Unter dem Titel „Fragmente“ entwickeln die Teilnehmenden eigenständig verschiedene Szenen, die ihre persönlichen Erlebnisse miteinbeziehen.

„Es gibt kein vorgefertigtes Drehbuch oder einen Text, der einstudiert werden muss. Der theaterpädagogische Ansatz steht im Vordergrund. Das Konzept lässt den Teilnehmenden so viel Freiraum, um selbst kreativ zu werden“, erklärt Theaterpädagogin Melanie Peter.

Wöchentliche Treffen

Bei den wöchentlichen Treffen stehen auch Elemente aus der Berufsorientierung im Vordergrund. So bauen die Teilnehmenden ihr Bühnenbild selbst und lernen Berufe aus der Event- und Theaterbranche kennen. Außerdem wird mit digitalen Medien gearbeitet und es sollen Videos und Audios im Laufe des Projektes entstehen.

„ Gerade für das Erlernen der deutschen Sprache sind Alltagssituationen enorm wichtig. “ Kreisdirektor Klaus Schumacher

„Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“

„Gerade für das Erlernen der deutschen Sprache sind Alltagssituationen enorm wichtig. Das Üben solcher Situationen in Form eines Theaterstücks ist deshalb ein wichtiger Baustein zur Integration“, lobt Kreisdirektor Klaus Schumacher.

Das Projekt „Theater trifft Berufsorientierung“ findet im Rahmen des Landesprogramms „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ statt, welches aus mehreren Bausteinen besteht.

Auftakt der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“

Im Rahmen der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ soll bei der Auftaktveranstaltung am 20. März in Steinheim eine Werkschau präsentiert werden, die sich auf die Lebenswirklichkeit der Teilnehmenden bezieht, zum Nachdenken einladen soll und einen Dialog ermöglichen kann. Ansprechpartner im Kommunalen Integrationszentrum ist Alan Monetha ([email protected], Telefon 05271/9653619).