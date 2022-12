Warburger Verwaltung wird umstrukturiert

Bürgermeister Tobias Scherf will Entscheidungsprozesse optimieren

Warburg

Die Warburger Stadtverwaltung wird umstrukturiert. Im besten Fall merken die Bürger davon nichts. Die Mitarbeiter aber schon. Deshalb sollen sie am Donnerstag, 15. Dezember, in einer Personalversammlung mit anschließender Weihnachtsfeier informiert werden. Im Warburger Stadtrat wird das Thema am Dienstag, 13. Dezember, vorgestellt.