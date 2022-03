Warburg zeichnet herausragendes Engagement aus

Die Stadt Warburg lobt auch in diesem Jahr einen Heimat-Preis aus. Bewerbungen dafür sind noch bis zum 31. Juli dieses Jahres bei der Stadtverwaltung möglich.

Die Hansestadt nimmt wieder an der von der Landesregierung initiierten Auslobung teil. Der Warburger Rat stimmte 2019 erstmalig einstimmig für die Verleihung des Heimat-Preises.

Gesucht werden Initiativen und Projekte, die lokale und regionale Identität sowie die Gemeinschaft und die Heimat stärken sollen. „Dadurch sollen Menschen für lokale und regionale Besonderheiten begeistert und die positiv gelebte Vielfalt unserer Heimat sichtbar gemacht werden", teilte die Stadt Warburg am Mittwoch in einer Pressemitteilung zur Auslobung mit.

Kulturelles Erbe erhalten

„Ziel des Heimat-Preises ist es, herausragende, zukunftsorientierte Projekte und beispielhafte Beiträge, die zum Erhalt und zur Sichtbarmachung unseres kulturellen Erbes beitragen, zu honorieren“ betont Bürgermeister Tobias Scherf. Denn mit diesem Preis solle das vielfältige, ehrenamtliche Engagement gewürdigt und die Wertschätzung für die Arbeit in der Heimat honoriert werden.

Eingereicht werden können Projekte, die umsetzungsreif oder gerade in der Umsetzung sind, sowie bereits abgeschlossene Projekte, deren Beendung jedoch nicht länger als zwei Jahre zurückliegt. Projektideen und -skizzen sind von der Bewerbung ausgeschlossen.

Für den Heimat-Preis bewerben können sich alle Menschen, die im Stadtgebiet ansässig sind. Es werden Preisgelder bis zu einer Gesamthöhe von 5.000 Euro vergeben. Der Heimat-Preis kann als einzelner Preis oder in bis zu drei Preisabstufungen verliehen werden.

Bewerbungen für den Heimat-Preis können schriftlich bis zum 31. Juli 2022 in der Stadtverwaltung bei Iliana Felle (Telefon 05641/921309), Bahnhofstraße 28, oder per E-Mail an i.felle@warburg.de eingereicht werden. Weitere Informationen sowie die Richtlinie zum Heimat-Preis der Hansestadt Warburg finden Interessierte unter www.warburg.de.

Allgemeine Informationen zum „Heimat-Preis“ finden sich auch auf der Homepage des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen unter www.mhkbg.nrw.