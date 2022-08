Steuern über Jahre und in sechsstelliger Höhe hinterzogen

Warburg/Paderborn

Er sollte über mehrere Jahre hinweg falsche Steuererklärungen abgegeben haben. So etwas schätzt der Fiskus gar nicht, und so landete der 41-jährige Betreiber eines Seniorenzentrums in Warburg vor dem Paderborner Landgericht. Der Prozess für ihn ohne strafrechtliche Folgen, dafür aber finanziell spürbar.

Von Ulrich Pfaff