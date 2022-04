Ein Kommentar zum gescheiterten Projekt „Kunst und Rast am Hellbach“ in Warburg-Scherfede

Warburg

Man soll sich ja bekanntlich nur eine Hose anziehen, in die der Hintern auch passt. Hat zumindest mein Opa immer behauptet. Und tatsächlich kann man sich fragen, ob das 700.000 Euro teure touristische Projekt „Kunst und Rast am Hellbach“ für einen Ort wie Scherfede und in Zeiten wie diesen nicht doch eine etwas zu dicke Hose war.

Von Jürgen Vahle