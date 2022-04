Massive Schäden an Bausubstanz und undichte Becken – Neubau des Hallenbades an alter Stelle wohl vom Tisch

Warburg

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Schwimmbad haben sich am Donnerstag vor der Vorstellung der Projektverantwortlichen für das geplante Kombibad einen Eindruck vom maroden Zustand des Hallen- und Freibades in Warburg machen können. Der AG gehören Vertreter aus Politik, Schulen, Vereinen und Anwohner an.

Von Ralf Benner