Warburger Bahntunnel wird wieder gesperrt

Die Deutsche Bahn beginnt mit der langen und mehrfach angekündigten Sanierung ihrer Brücken über die Warburger Desenbergstraße. Die Arbeiten beginnen in der Nacht zu Montag. Die Desenbergstraße ist von Sonntagabend an erneut gesperrt.

Arbeiten an der Desenbergstraße laufen bis zum Jahr 2024

Ein imposante Kran ist schon da. In der kommenden Woche ist der Tunnel der Warburger Desenbergstraße dann wieder gesperrt - zunächst für zwei Wochen.

Zunächst gilt diese Sperrung für zwei Wochen, also bis zum 21. Oktober. Danach wird es aber wahrscheinlich bis 2024 immer wieder Voll- oder auch Teilsperrungen geben, hatte die Bahn unlängst in einer Pressemeldung bekannt gegeben. Im Frühjahr hatten dort die Stadtwerke im Vorfeld der Bahn-Baustelle schon die Leitungen erneuert, die Bahn hatte die Stützwände für die neue Brücke verstärkt. All dies hatte bereits zu einer wochenlangen Sperrung geführt.