Warburger Bands spielt auf dem Feierabendmarkt

Veranstaltung von Hansestadt und BI erstmals an einem Freitag in der Neustadt

Bands aus Warburg und Umgebung begleiten musikalisch die Veranstaltung und sollen damit für ein Einkaufserlebnis der besonderen Art sorgen.

„Bei einem Feierabendmarkt kann sich die Region in der Stadt präsentieren und die regionale Verankerung nach außen tragen. Daher sehen wir den Feierabendmarkt als sehr identitätsstiftend für Warburg“, sagt Jana Berger (BI).

Markttreiben zum Start ins Wochenende

Zum ersten Mal findet der Feierabendmarkt an einem Freitag auf dem Neustadtmarktplatz statt. „Wir sind gespannt, wie das Markttreiben als Start ins Wochenende angenommen wird. Der Neustadtmarkt bietet ein buntes Musikprogramm und die Möglichkeit, auch zum Abend hin zu verweilen“, so Wirtschaftsförderer Sören Spönlein.

Warburger Bands wie Acoustic Trouble aus Warburg sorgen beim Feierabendmarkt für Stimmung (von links) Achim Hoppe, Katharina Störmer, Kristjan Annen, Stefan Störmer. Foto: BI Lebenswertes Bördeland und Diemeltal

Ab 16.00 Uhr beginnt das musikalische Event mit Lothar Hartmann von der Musikschule Warburg gGmbH. Er will mit verschiedenen Cover-Songs von Frank Sinatra, über Udo Jürgens, bis hin zu Louis Armstrong für ordentlich Stimmung sorgen und ist für alle Songwünsche offen. Hartmann arbeitet in der Musikschule als Lehrer für Blechblasinstrumente und ist gleichzeitig im Rahmen des Kooperationsprogramms „Musikklasse“ für die 5. und 6. Klasse am Hüffertgymnasium in Warburg aktiv.

Springsteen-Songs auf dem Marktplatz

Ab 17.30 Uhr heizt dann die Band Acoustic Trouble aus Warburg mit Songs von Neil Young, David Bowie, Marius Müller-Westernhagen, Bruce Springsteen und viele weiteren Musikstars ein. Seit 2013 gibt es die Band bereits, die aus Stefan Störmer (Cajon, Gesang), Achim Hoppe (Gitarre, Gesang) aus Wettesingen sowie der Warburgerin Katharina Störmer (Keyboard, Gesang) und Kristjan Annen (Bass) besteht. Bekannt ist die Band unter anderem durch Ihre Auftritte in der Wettesinger Kneipe „Altes Rathaus“, beim Fest „Buntes Warburg“ 2019 .

Leckere regionale Spezialitäten probieren und den Feierabendmarkt genießen. Foto: BI Lebenswertes Bördeland und Diemeltal

Für das leibliche Wohl sorgen die unterschiedlichsten regionalen Stände und auch Handwerkliches kann der Feierabendmarkt bieten. Dafür können Besucher gerne wieder Dosen, Behälter oder Gläser sowie Beutel für ihre Einkäufe mitbringen, um damit gleichzeitig einen Teil zum Umweltschutz beizutragen.

Helfende Hände gesucht

„Wir möchten, dass der charmante Charakter der Feierabendmärkte bestehen bleibt, dafür braucht es helfende Hände“, so die BI Lebenswertes Bördeland und DiemeltaI. Sie freut sich daher sehr über Zuwachs und gibt bei Interesse im Internet gerne weitere Auskunft.