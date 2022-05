Einsegnung am 11. Mai in der Wohnanlage Küstergarten am Kreisel Paderborner Tor

Warburg

Das Café Johannes in der Wohnanlage Küstergarten in Warburg wird am 11. Mai eingesegnet. Erstmals für Besucher öffnet das neue Café am Kreisel des Paderborner Tores bereits Donnerstag, 5. Mai, und Freitag, 6. Mai, jeweils von 11 bis 17 Uhr für ein sogenanntes „Pre-Opening“.

Bearbeitet von Hannah Even