Warburger Combi-Markt tritt Gerüchten entgegen

Warburg

Die Bünting-Unternehmensgruppe aus Leer in Ostfriesland hat mit einer Pressemitteilung auf geschäftsschädigende Gerüchte in Warburg reagiert. Die Firma halte an dem Standort ihres Combi-Marktes an der Landfurt natürlich fest. „Der Combi-Markt in Warburg wird nicht schließen“, schreibt Sprecher Johannes Booken.