Warburger Einzelhändler und Gastronomen meistern die Krise

Einen Euro Energiegeld pro Hotelgast pro Tag sowie für den Restaurantbesuch erhebt Nelleke ten Hoopen. „Dafür haben unsere Gäste vollstes Verständnis“, macht die Betreiberin des Hotel ten Hoopen/Restaurant Deele in Germete deutlich.

Die Energiekrise, die in Folge des Ukraine-Krieges entstanden sei, beschäftige nahezu jeden und führe im Einzelhandel vielerorts zu Anpassungen der Öffnungszeiten, sagt Inhaber Wilm Pollmann. Mit der Schließung der Verkaufsfläche am Montag solle ein Energiespartag eingeführt werden. Pollmann folgt damit der Empfehlung der Mittelstandsvereinigung. „Wir stellen somit für das gesamte Team auf die Fünf-Tage-Woche um und versprechen uns zudem davon eine größere Zufriedenheit bei unseren Mitarbeitern. Auch, weil der Arbeitspegel in der Urlaubszeit oder bei krankheitsbedingten Ausfällen nicht sprunghaft ansteigt.“ Abwanderungen befürchtet Pollmann bei seinem eher beratungsintensiven Sortiment nicht. Vergleichbare Kollegenhäuser, die bereits den „Green Monday“ praktizieren, hätten keinerlei Einbußen, sondern berichteten von den erwähnten positiven Effekten für alle Beteiligten.