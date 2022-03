Warburger Feuerwehr bekommt PV-Anlage

Wache am Florianweg soll saubere Energie liefern

Warburg

Auf das Dach der Warburger Feuerwache am Florianweg wird in diesem Jahr eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher errichtet. Das hat Bürgermeister Tobias Scherf am Montagabend im Ausschuss für Mobilität mitgeteilt.

Von Jürgen Vahle