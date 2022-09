Warburger Freibad schließt am Sonntag

Mit dem traditionellen Hundeschwimmen wird im Warburger Freibad am Sonntag, 11. September, die Saison beendet. Die Öffnung des Hallenbades ist für Dienstag, 4. Oktober, zu Beginn der Herbstferien geplant. Das haben die Warburger Stadtwerke mitgeteilt.

Das gemeinsame Schwimmen von Herrchen und Hund zum Ende der Freibadsaison hat in Warburg Tradition.

Die Besucherzahlen im Waldbad sind nach Angaben der Stadtwerke ohne die Corona-Beschränkungen der vergangenen beiden Jahre und bei bestem Sommerwetter wieder deutlich angestiegen - und zwar auf etwa 32.000 Besucher. In den vergangenen zwei Jahren verzeichnete das Freibad coronabedingt weniger als 10.000 Eintritte.

Ab 17.30 Uhr dürfen am letzten Freibadtag, an diesem Sonntag, wieder Hunde und ihre Begleiter ins Becken des Warburger Waldbades steigen. „Wir freuen uns sehr auf die Hunde und ihre Begleitung. Gerade zu Zeiten der Corona-Pandemie haben sich viele Familien einen der treuen Vierbeiner angeschafft. Wir bitten daher um Verständnis dafür, dass alle teilnehmenden Hunde trainiert sein müssen, sodass sie keine Gefahr für die anderen Teilnehmer, Mensch und Hund, darstellen“, machen die Stadtwerke in einer Pressemeldung deutlich. Auch bestehe auf dem Gelände eine Leinenpflicht. Eine Haftpflichtversicherung der Besucher werde zudem vorausgesetzt.

Die Öffnung des Hallenbades ist für Dienstag, 4. Oktober 2022, wie gewohnt zu Beginn der Herbstferien geplant, damit die beliebten Schwimmkurse für Kinder angeboten werden können. Die Wasser- und Raumtemperaturen werden zur Energieeinsparung leicht abgesenkt. Saisonkarten können aufgrund der unabsehbaren Entwicklung auf den Energiemärkten derzeit nicht angeboten werden.

Alle notwendigen Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen (einschließlich 10er- beziehungsweise 30er-Eintrittstickets) können auf der Homepage www.stadtwerke-warburg.de eingesehen werden.