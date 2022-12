Warburger Freibad wird kürzer, die Breite bleibt

Warburg

Der Warburger Rat hat am Dienstagabend entschieden, wie das Außenschwimmbecken des neuen Waldbades aussehen soll. Dieses Thema war wochenlang in der Stadt heiß diskutiert worden und ist zuletzt in sozialen Medien noch einmal hochgekocht. Die Entscheidung fiel mit großer Mehrheit, nur Bündnis 90/Die Grünen votierten dagegen.