Warburger Haushalt nur mit viel Mühe ausgeglichen

Die Folgen der Coronapandemie, die galoppierende Inflation, steigende Energie- und Baupreise sowie nicht zuletzt die Folgen des Ukraine-Krieges schlagen auch auf den Haushalt der Stadt Warburg durch. Die Grundsteuer B soll nun erhöht werden, Zuschüsse werden gestrichen, Budgets auf Null gesetzt. Dennoch gelingt der Haushaltsausgleich in der Stadt Warburg im kommenden Jahr nur über die Aufnahme von Schulden in Höhe von knapp sechs Millionen Euro.

Bürgermeister Tobias Scherf und der kommissarische Kämmerer Armin Sander haben das Zahlenwerk für das kommende Jahr, in dem die prognostizierten Ein- und Ausgaben gegenübergestellt werden, am Dienstagabend im Stadtrat vorgestellt. Der Etat wird in den kommenden Wochen in den Ratsfraktionen noch einmal erklärt und debattiert. Am 2. Februar soll der Haushalt 2023 verabschiedet werden.