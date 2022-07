Bei der Bekämpfung des großen Waldbrandes in Falkenberg/Elster helfen auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Warburg mit. Die Helfer übernehmen in Brandenburg logistische Aufgaben.

In Falkenberg/Elster in Brandenburg sind große Waldbrände ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Warburg haben vor Ort eine Löschwasserentnahmestelle eingerichtet und befüllen Tanklöschfahrzeuge.

Die Vorbereitungen des Einsatzes begannen am Montag. Die Warburger Helfer verfolgen in den Medien, wie sich die Feuer in Falkenberg/Elster ausbreiten. „Wir wollten Solidarität mit unserer Partnerstadt zeigen. Also haben wir besprochen, wie wir helfen können“, erklärt Jürgen Rabbe, Leiter der Feuerwehr Warburg.