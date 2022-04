Junge Union Warburger Land und der Warburger CDU-Stadtverband haben 1000 Baumsetzlinge an der Schonung Blankenrode gepflanzt.

Junge Union und CDU-Stadtverband packen mit an

Mitglieder der Jungen Union Warburger Land sowie der CDU-Stadtverband Warburg haben 1000 Baumsetzlinge an der Schonung Blankenrode gepflanzt.

Schirmherr der Baumpflanzaktion war der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Goeken. Die Warburger Firma „Germeta“ hatte die 1000 Setzlinge gesponsert.

Forstamtsleiter Nikolas Osburg sowie Forstamtsrat Jürgen Engemann pflanzten mit den zahlreichen Helfern die kleinen Bäume. So konnten innerhalb kürzester Zeit etwa 1000 Bäume in den Boden gebracht werden. Gepflanzt wurde eine breite Mischung von verschiedenen Baumarten wie Douglasien und Eschen. Osburg und Engemann erklärten, dass durch den Mix verschiedener Baumarten der Wald in Zukunft klimaresistenter werden solle.

Zum Mitmachen motivieren

Julian Fieseler, stellvertretender Vorsitzender der JU Warburger Land, betonte, dass sich die Junge Union auch künftig mit dem Wald der Zukunft auseinandersetzen wolle – theoretisch und praktisch. „Wir würden uns freuen, wenn wir junge Menschen mit unserem Engagement begeistern und zum Mitmachen motivieren können“, so Fieseler.

Jan Schumacher, Pressesprecher der JU Warburger Land, bedankte sich bei den Helfern: „Die Erläuterungen des Forstamtsleiters Nikolas Osburg zur Wichtigkeit des Waldes haben uns verdeutlicht, welche Bedeutung die klimaresistente Wiederaufforstung der heimischen Wälder hat und welche Herausforderung dies in den kommenden Jahren sein wird.“