Mit dem eigenen Blut behandelt werden, um Beschwerden zu lindern? Was sich zunächst befremdlich anhört, kommt in der Orthopädie und Unfallchirurgie des Helios-Klinikums Warburg seit Kurzem zum Einsatz.

Verfahren kommt in der Orthopädie und Unfallchirurgie zum Einsatz

„Unser Blut hat jede Menge heilende Inhaltsstoffe und bringt die Selbstheilungskräfte des Körpers in Gang. In vielen Fällen können wir somit auf chemische Medikamente und damit häufig verbundene Nebenwirkungen verzichten. Zum Teil lassen sich Operationen verzögern oder sogar verhindern“, erklärt Dr. Thomas Wölk, Chefarzt am Warburger Helios-Klinikum.

Die Eigenbluttherapie empfiehlt der Mediziner insbesondere bei Gelenkverschleiß (Arthrose von Knie, Hüfte, Schulter u.ä.), Gelenkentzündungen sowie Verletzungen der Muskeln und Sehnen (z.B. Achillessehne), aber auch bei Knorpelschäden und allgemeinen Störungen der Wundheilung.

Dr. Thomas Wölk, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie im Warburger Helios-Klinikum Foto: Helios-Klinikum Warburg

Das Verfahren gehört nach Angaben des Helios-Klinikums nicht zum Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenkassen.

Aufbereitung dauert nur wenige Minuten

Dem Patienten wird dafür zunächst eine geringe Menge Blut (15 Milliliter) abgenommen. Dieses wird vor Ort aufbereitet. In einer speziellen Maschine werden die roten Blutkörperchen mithilfe eines speziellen Trennungsverfahrens von den übrigen Blutbestandteilen separiert und ein thrombozytenreiches (blutplättchenreiches) Blutplasma gewonnen.

Die Aufbereitung dauert nur wenige Minuten, sodass das Blutplasma im Anschluss direkt in die betroffene Region gespritzt werden kann. Dies kann während der Sprechstunde oder auch intraoperativ durchgeführt werden. Die Erfolgsaussichten seien gut, so das Klinikum.