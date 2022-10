Warburger Hüffertschüler erhalten Einblicke in  Berufe

Beim Berufsinformationstag am Warburger Hüffertgymnasium haben heimische Unternehmen sowie ehemalige Schülerinnen und Schüler ihre Berufsfelder vorgestellt.

Die Dozentinnen und Dozenten des Berufsinformationstages am Hüffertgymnasium Warburg mit Frank Lütkebohmert (links), Koordinator für die Berufliche Orientierung, und Schulleiterin Susanne Krekeler (rechts).

Ausbildung oder vielleicht doch ein (duales) Studium? Die Schülerinnen und Schüler des Hüffertgymnasiums hatten Gelegenheit, Antworten auf diese und viele Fragen von berufserfahrenen Vertreterinnen und Vertretern regionaler Unternehmen, wie zum Beispiel der Sparkasse Höxter, dem heimischen Unternehmen PRG Rührwerke, dem Finanzdienstleiter Tecis aus Bielefeld, der ZF Luftfahrttechnik Calden, Airbus Helicopters sowie ehemaligen Schülerinnen und Schülern, etwa von einem Mitarbeitenden im Deutschen Bundestag oder der Universität Bielefeld und Paderborn, zu erhalten.

Den Kontakt zu den Dozentinnen und Dozenten hatte unter anderem auch der Verein der Ehemaligen des Hüffertgymnasiums Warburg, der über ein Netzwerk mit Ehemaligen des Hüffertgymnasiums verfügt, hergestellt. Alle Beteiligten betonten den Stellenwert der beruflichen Orientierung und freuten sich, nach den kleineren oder digitalen Veranstaltungen der vergangenen Jahre nun wieder in direkten Kontakt mit den Schülerinnen undSchülern zu kommen. Insbesondere die Ehemaligen freuten sich sehr, wieder an „ihrem“ Hüffertgymnasium zu sein und ihre Erfahrungen beim Einstieg in Ausbildung und Studium unmittelbar weitergeben zu können.

Zeichen der Verbundenheit

Ruth Kröger-Bierhoff, Vorsitzende des Ehemaligenvereins, betonte, dass das Engagement aller Dozentinnen und Dozenten nicht hoch genug eingeschätzt werden könnte und ein deutlich sichtbares Zeichen sowohl der Verbundenheit mit dem Hüffertgymnasium als auch des Einsatzes für die Zukunftsfähigkeit der Hansestadt Warburg und der Region Ostwestfalen sei.

Horizonte erweitern

Susanne Krekeler als Schulleiterin begrüßte die Dozentinnen und Dozenten der verschiedenen Berufsfelder und bedankte sich für ihr persönliche Engagement und auch bei den Betrieben. Ziel des Informationstages sei es, Orientierungshilfe und Unterstützung im Berufsfindungsprozess zu leisten und Horizonte zu erweitern, damit Schülerinnen und Schüler eine wohlüberlegte Berufsentscheidung treffen könnten. Es sei gelungen, „einen bunten Strauß“ aus regionalen Berufsmöglichkeiten und vielleicht auch nicht alltäglichen Berufsbiografien zusammenzustellen.

Kontakte knüpfen, Erfahrungen austauschen

Frank Lütkebohmert, Koordinator für die Berufliche Orientierung am Hüffertgymnasium, betonte die Wichtigkeit, sich in Kleingruppen über Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten austauschen zu können. In kleinen Formaten gelinge es besser, Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen und Erwartungen auszutauschen.

Die Schülerinnen und Schüler konnten sich in drei Durchgängen von jeweils einer Stunde informieren, austauschen und nachfragen, auch in Berufsfeldern, die sie vielleicht (noch) nicht auf ihrem „Radar“ hatten. Diese bewährte Veranstaltung soll im nächsten Jahr noch weiter ausgebaut werden und sicherlich mit weiteren interessanten Angeboten angereichert werden.