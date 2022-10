Warburger Kino zeigt mörderische „Medea“-Oper

Warburg

Die Metropolitan Opera (Met) in New York eröffnet die Saison 2022/23 mit der Uraufführung des Ensembles von Luigi Cherubinos „Medea“, einer Version der klassischen griechischen Geschichte einer Zauberin, die ihre Kinder ermordet, nachdem ihr Liebhaber eine andere Frau zur Liebsten erwählt hat. Zu sehen ist „Medea“ in einer Live-Aufführung am Samstag, 22. Oktober, um 19 Uhr im Cineplex-Kino in Warburg.