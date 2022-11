Seit 20 Jahren führen die „Aktion Hoffnung“ der Diözese Augsburg und das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ die Aktion „Meins wird Deins“ durch. Viele hundert Einrichtungen beteiligen sich jedes Jahr daran - in diesem Jahr auch das Familienzentrum St. Martin in Warburg.

Insgesamt 77 Kinder des Familienzentrums St. Martin haben im Rahmen der Aktion „Meins wird Deins“ ein eigenes Kleidungsstück gespendet. So konnten sie zugleich Gutes tun und das Wirken ihres Namenspatrons besser nachfühlen.

Die 77 Jungen und Mädchen im Alter von einem bis sechs Jahren haben zur Vorbereitung auf das Fest ihres Namenspatrons durch Geschichten und Lieder Sankt Martin und die Mantelteilung kennengelernt sowie in einer Laternenwerkstatt traditionelle und nachhaltige Laternen für den Martinsumzug gestaltet. Jedes Kind hatte außerdem die Möglichkeit, ein gut erhaltenes Kleidungsstück von sich persönlich zu spenden.

Ein besonderer Moment

Im Stuhlkreis haben die Kinder ihre - für sie wertvollen - Kleidungsstücke vorgestellt, von ihrer Herkunft und Besonderheit berichtet und anschließend eigenständig die Kleidung in eine gemeinsam gestaltete Kiste hineingelegt. „Dies war für viele Kinder ein besonderer Moment: Dem einen fiel es leichter und dem anderes etwas schwerer, das eigene geliebte Kleidungsstück abzugeben“, berichten die Erzieherinnen. Und trotzdem habe jedes Kind für sich die Erfahrung erleben können, wie gut es sich anfühlt, zu teilen und anderen Kindern damit zu helfen.

Erlöse für den Kinderschutz

Alle Kleiderspenden werden nun an die „Aktion Hoffnung“ im Bistum Augsburg verschickt. Jedes verkaufte Kleidungsstück bekommt ein Etikett mit dem Logo der Aktion und wird anschließend in den VINTY’S-Secondhand-Modeshops verkauft. Die Erlöse kommen in diesem Jahr Projekten zugute, die besonders den Kinderschutz im Blick haben.