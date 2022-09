Warburger Kita Mariä Heimsuchung saniert

Große helle Räume, neue Fenster sowie viel Platz zum Spielen und Wohlfühlen, das ist das Ergebnis der Sanierung in der Kita Mariä Heimsuchung in Warburg. Mit einem bunten und vielfältigen Fest wurden die neuen Räume für die dreigruppige Einrichtung mit derzeit 62 Kindern jetzt eingeweiht.

Monate voller Baulärm, Dreck und viel Trubel liegen hinter dem Team der Kindertagesstätte. „Doch mit dem Architektenbüro Busch aus Warburg waren kompetente Planer am Werk, sodass die Arbeiten zügig und gut durchgezogen wurden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Trägers, der Katholischen Kindertageseinrichtungen Hochstift gem. GmbH aus Paderborn. Aus der vormals in die Jahre gekommenen KiTa wurde so ein wieder hübscher Ort.

Vordach schützt Kinderwagen

Die Kita wurde „einmal vom Kopf bis Fuß durchsaniert“, wie es Angelika Hornoff, die stellvertretende Kita-Leitung beschrieb. Neuer Boden, neue Fenster, ein Nebenraum für eine Gruppe und teils auch neue Möbel gab es für die Einrichtung.

Vor der Tür schützt jetzt ein Vordach die abgestellten Kinderwagen vor dem Wetter. „Die Sanierung war schon sehr fordernd, aber für die Kinder auch spannend“, erinnerte sich Hornoff an den Tag, als ein LKW sogar bis vor die Kita-Tür fuhr, um Bauschutt aufzunehmen.

„Von der Raupe zum Schmetterling“

Den Wechsel und die Veränderung thematisierte auch Gemeindereferentin Christina Bolte im Einweihungsgottesdienst. „Von der Raupe zum Schmetterling“ lautete das Thema. Es spielte an auf die wunderbare Verwandlung der Räume mitten in der Warburger Altstadt.

Eltern und Kinder freuten sich beim großen Sommerfest zur Einweihung der Einrichtung an der Bernhardistraße über die neu gestaltete Kita. Spiel- und Bastelangebote, Glitzer-Tattoos und allerlei Unterhaltung hatte das Team angeboten, um allen einen gelungenen Nachmittag zu bereiten.