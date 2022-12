Krankenhaus in Warburg soll digitaler werden

„Ich freue mich sehr, dass das Helios-Klinikum Warburg erneut von der Förderung profitiert und damit die Digitalisierung von Verwaltungsabläufen weiter vorantreiben kann. Unsere Kliniken sind auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Gerade im Bereich der Digitalisierung sind viele Kliniken noch nicht auf dem aktuellsten Stand und können diesen nur durch Fördermittel erreichen“, betont der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Goeken, der über die Förderung informiert hat.

Das Land NRW stelle gemeinsam mit dem Bund diese neue Förderung für Krankenhäuser und Hochschulkliniken zur Verfügung. Mit dem Krankenhauszukunftsfonds würden insbesondere notwendige Investitionen in den Bereichen Digitalisierung und IT- und Cybersicherheit gefördert. Etwa 893 Millionen Euro stehen den Plankrankenhäusern in NRW durch das neue Förderinstrument zur Verfügung.