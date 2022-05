Wohnprojekt am Burggraben ist offiziell seiner Bestimmung übergeben worden

Warburg

Das Wohnprojekt Küstergarten und das dazugehörige Café am Burggraben sind am Mittwochabend gesegnet und offiziell ihrer Bestimmung übergeben worden. An dem Neubau des Seniorenzentrums Sankt Johannes ist vier Jahre lang geplant und gebaut worden.

Von Jürgen Vahle