Warburger Laurentiushöhe erhält Sport- und Klimapark

Warburg

Das integrative Wohnquartier Lauren­tiushöhe, das in den kommenden zwei bis drei Jahrzehnten in mehreren Teilabschnitten im Westen der Hansestadt entstehen soll, hat nun eine erste Förderung durch das Land NRW aus Mitteln des Stadterneuerungsprogramms 2022 erhalten. Den Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 373.000 Euro überreichte am Donnerstag Jens Kronsbein, Leiter der Abteilung Regionale Entwicklung, Kommunalaufsicht und Wirtschaft der Bezirksregierung Detmold.