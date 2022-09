Warburger mit „Diemeltalk“ wieder auf Sendung

Podcasts sind im Internet so „in“ wie nie zuvor - nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Jugendlichen. Aktuellen Studien zufolge hören 60 Prozent der 12 bis 19-Jährigen online Podcasts. Passend dazu bietet die Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich in Zusammenarbeit mit dem Johann-Conrad-Schlaun Berufskolleg jetzt ein Profil- bzw. Differenzierungsfach „Podcast“ an.

Unter dem Namen „Diemeltalk“ werden acht Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 des Wirtschaftsgymnasiums gemeinsam mit 17 Schülerinnen und Schülern aus der 9. Klasse der Sekundarschule regelmäßig Episoden veröffentlichen. Thematisch wird Diemeltalk breit gefächert auftreten. Von Klassenfahrtberichten bis zu Interviews und Reportagen wird alles dabei sein. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wählen sich dabei - in Absprache mit den Lehrkräften - ihre Themen je nach Interesse selbständig aus, bevor sie ihre Episoden dann konzipieren und produzieren.

Der Diemeltalk ist Nachfolgeprojekt des Unvergessen-Podcasts, der mit dem Margot-Friedländer-Preis 2021 ausgezeichnet wurde. „Den Unvergessen-Podcast haben wir in diesem Frühjahr abgeschlossen. Die Folgen sind weiterhin abrufbar, aber neue Episoden sind nicht geplant“, so Andreas Meier, verantwortlicher Lehrer am Berufskolleg.

Schülerzeitung für Spotify und Co.

„Wir wollen unsere Erfahrung und technische Ausstattung nutzen, um mit Diemeltalk eine etwas andere Richtung einzuschlagen. Dabei freuen wir uns sehr darüber, dass wir jetzt auch Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule mit an Bord haben, denn dadurch haben wir eine größere Vielfalt an Ideen.“ Julian Beiteke, verantwortlicher Lehrer der Sekundarschule, sieht dem gemeinsamen Projekt ebenfalls erwartungsvoll entgegen: „Wir planen den Podcast als eine Art Schulzeitung über Themen, die in Warburg und für Jugendliche interessant sind.“

Beiträge aufnehmen und bearbeiten

Für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler gab es unterschiedliche Motivationen, sich für den Kursus anzumelden. „Ich interessiere mich eher für die technische Seite und möchte gerne lernen, wie man Aufnahmen macht und diese dann mittels Software bearbeitet, da das Skills sind, die für mich später einmal nützlich sein könnten“, sagt der Schüler Samurl Kramer.

Im Gegensatz dazu freuen sich die Schülerinnen Nina Menne und Marie Fögen über den Freiraum, den ein solches Projekt bietet: „Wir haben schon ziemlich konkrete Ideen zu Dingen, die wir im Diemetalk besprechen wollen. Vielleicht machen wir eine Reihe mit dem Oberthema ,Was ich mich schon immer gefragt habe' “.

Interviews und Klassenfahrten

In den letzten Monaten des vergangenen Schuljahres sind bereits einige Episoden entstanden. So berichtet etwa die Schülerin Mona Laudage über die Spanienfahrt der Jahrgangsstufe 12. Eine andere Schülerin, Sophia Kayser, hat sogar eine kleine Interviewreihe produziert über Frauen in typischen Männerberufen, für die sie etwa eine Justizvollzugsbeamtin, eine Programmiererin und eine Schornsteinfegerin interviewt hat. Alle erschienenen Episoden können über die gängigen Podcast-Programme und Apps abgerufen werden, unter anderem Spotify, Apple Podcasts oder Amazon.