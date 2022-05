Warburg

Es gibt Konzerte, die fesseln von den ersten Noten an. Ein gelungener Auftakt lässt (meist zurecht) auf ein rundum erfüllendes Konzerterlebnis hoffen. Selten wird dieser erste positive Eindruck im Laufe des Programms sogar noch übertrumpft. Am Samstag erlebte eine eingeschworene Schar von Musikfans eine solche Sternstunde in Warburg.

Von Peter Ernst