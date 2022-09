Warburger Oktoberwoche soll „normal“ durchstarten

Da es mit Blick auf die Corona-Schutzverordnung von behördlicher Seite aktuell keine Vorgaben gibt, soll es für die Besucher der neuntägigen Festwoche auch keine Einschränkungen wegen der Pandemie geben. Eine Maskenpflicht im Festzelt sei derzeit kein Thema.

Das könnte in einigen Wochen aber auch wieder ganz anders aussehen, sind sich Stadtoberhaupt und Organisationsteam der Oktoberwoche bewusst. „Wir werden das Notwendige immer im Blick behalten“, versichert Tobias Scherf und erinnert daran, „dass wir 2021 vieles richtig gemacht haben“.

Haben das Programm der Warburger Oktoberwoche vorgestellt (von links): Andreas Niggemeyer (Stadtwerke), Melanie Glade (Leitungsteam), Eventmanagerin Kristina Imhoff, Bürgermeister Tobias Scherf, Oktoberwochen-Manager Norbert Hoffmann, Holger Dierkes (SV Wormelia Wormeln), Karsten Branke (FC Germete-Wormeln), Helmut Motyl (Warburger Sportverein), Hermann Büsse (Betriebssportgemeinschaften) und Hartwig Zahler (Veteranen Kameradschaft Warburger Land). Foto: Ralf Benner

Keine Corona-Einschränkungen

Die Hansestadt Warburg und die Stadtwerke hatten im Vorjahr erfolgreich die Festwoche mit begrenzter Besucherzahl, 3-G- und 2-G-Regel und eingeschränkten Öffnungszeiten durchgeführt, während viele andere Volksfeste aufgrund der Pandemie gänzlich ausfielen.

Jetzt soll aber wieder ganz groß gefeiert werden. Da die Menschen wegen Corona aber vermutlich noch sehr verhalten sind und das Leitungsteam daher mit weniger Gästen rechnet, wird in diesem Jahr voraussichtlich ein eingeschossiges Zelt aufgebaut. Eine kurzfristige Planänderung will Oktoberwochen-Manager Norbert Hoffmann aber nicht ganz ausschließen. Bliebe es bei der eingeschossigen Variante, würden im Festzelt maximal 3800 Gäste Platz finden. Für die Wochenenden sei das Erreichen dieser Besucherzahl durchaus realistisch, glaubt Hoffmann. An den Wochentagen seien tendenziell aber deutlich weniger Besucher im Bierzelt anzutreffen: „Unser Ziel ist es daher, das Zelt in der Woche stärker zu beleben.“

Räuber, Stefan Mross und Harpo treten auf

Neben einem gut besetzten Rummelplatz soll dafür vor allem das Musikprogramm sorgen. „Es ist mit Abstand wohl eines der besten Programme, die wir jemals hatten“, verspricht Hoffmann. Er hat gleich mehrere „dicke Fische“ verpflichten können. Unbestrittener Höhepunkt ist wohl der Auftritt der Kölsch-Rock-Band Die Räuber am Mittwoch, 5. Oktober, im Festzelt.

Trompeter Stefan Mross und dessen Ehefrau Anna-Carina Woitschack zählen ebenfalls zum Festprogramm. Darauf können sich Schlagerfreunde am Dienstag, 4. Oktober, freuen. Anna-Carina Woitschack wird an diesem Tag beim bunten Nachmittag in der Stadthalle zu hören sein. Ehemann Stefan Mross tritt am Abend im Festzelt auf.

Mit Harpo („Moviestar“) tritt am Donnerstag, 6. Oktober, ein alter Bekannter in Warburg auf. Er war bereits 2008 beim größten Volksfest zwischen Paderborn und Kassel im Programm. Mit dem Engagement von Harpo hat das zukünftige Leitungsteam der Festwoche um Eventmanagerin Kristina Imhoff und Melanie Glade auch einen ganz persönlichen Wunsch von Norbert Hoffmann erfüllen können, der letztmals die Oktoberwoche organisiert hat und nach dem Ende der neuntägigen Feier in den Ruhestand treten wird.

Showtanzen im Festzelt

Die Besucher können sich auch wieder auf eine Vielzahl von sportlichen und kulturellen Nebenveranstaltungen und das traditionelle Feuerwerk zum Abschluss freuen. Eine Premiere feiert am Montag, 3. Oktober, das Showtanzen, mit organisiert vom SV Wormelia Wormeln. Zwölf Formationen, insgesamt 130 Tänzerinnen und Tänzer, werden an diesem Nachmittag im Festzelt ihre Choreographien mit den unterschiedlichsten Tanzstilen präsentieren.

Das Festgelände der 73. Warburger Oktoberwoche Foto: Stadt Warburg

Auf dem Rummel

Anziehungspunkt ist stets auch der Rummel. Autoscooter, Musikexpress, Break-Dancer und Racing-Coaster sollen die Besucher in den Vergnügungspark locken. Mit dem 38 Meter hohen Riesenrad „Lounge 360“, bereits 2021 auf der Kirmes vertreten, geht es hoch hinaus. Mit dabei sind auch „Die verrückte Farm“, „Walk & Roll“ sowie Fahrgeschäfte für die Kleinen. Bewährtes soll auf dem Festgelände aus dem Vorjahr übernommen werden: der separate Imbissbereich sowie der zum Festzelt gehörende Außenbereich.

Großer Festumzug

Sehr groß ist nach zweijähriger Corona-Zwangspause derzeit offenbar noch die Zurückhaltung bei der Teilnahme am großen Festumzug, der sich am Mittwoch, 5. Oktober, unter dem Motto „Warburg, wieder da!“ durch die Hansestadt zum Festgelände schlängeln wird. 1500 Teilnehmer in 100 Fußgruppen und auf 25 Motivwagen gab es beim letzten Oktoberwochen-Umzug im Jahr 2019. „Aktuell haben sich 13 Gruppen, 6 Festwagen und 3 Musikkapellen angemeldet“, zieht Norbert Hoffmann eine ernüchternde Zwischenbilanz. „Wir hoffen sehr auf weitere Anmeldungen in den kommenden Wochen“, so Hoffmann.

Auch auf der Oktoberwoche 2021 war das Riesenrad ein Anziehungspunkt. Foto: Jürgen Vahle

Das Gewerbezelt

Eine corona-bedingte Zurückhaltung sei auch bei den Ausstellern im Gewerbezelt zu spüren, muss Eventmanagerin Kristina Imhoff einräumen. Etwas mehr als 30 hätten sich bislang angemeldet, in den Jahren vor Corona waren es auch schon mal bis zu 60 Aussteller. Entsprechend verkleinert wurde die Fläche des Gewerbezeltes. 3600 Quadratmeter sind es nun, 2019 waren es noch 5200 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Nun gelte es, noch weitere Unternehmen aus der Region zur Teilnahme zu motivieren, so Kristina Imhoff.

Erstmals werden sich Bundeswehr und Veteranen Kameradschaft Warburger Land im und am Gewerbezelt mit Infoständen, einer Ausstellung zum Kalten Krieg und Gerätschaften präsentieren. Auf dem Programm der Oktoberwoche steht angesichts des Ukraine-Krieges auch eine Podiumsdiskussion im Pädagogischen Zentrum am Dienstag, 4. Oktober, mit dem Titel „Die geopolitische Lage in Europa nach dem Versuch Russlands, die Ukraine einzuverleiben - Schlussfolgerungen und Konsequenzen für Europa, Nato und Deutschland“.

Große Abschlussverlosung

Die Eintrittskarte (zwei Euro) für die Gewerbeausstellung gilt als Ticket für die große Abschlussverlosung am Sonntag, 9. Oktober, im Festzelt. Dabei wird mit einer Tradition gebrochen. Verlost wird in diesem Jahr nämlich kein Kleinwagen mehr als Hauptpreis. Stattdessen winken dem Gewinner nun 5000 Euro in bar. Der zweite Hauptpreis ist ein Gutschein über 3000 Euro, der bei den Mitgliedsfirmen der AG Bad und Heizen eingelöst werden kann. Dritter Preis bei der Verlosung ist ein Smart TV.