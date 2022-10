Warburger Oktoberwoche zieht musikalisch an

Warburg

Auf der 73. Warburger Oktoberwoche zieht die Stimmung an. Nach dem moderaten Beginn am Wochenende war das Festzelt am Sonntag und über den Feiertag ordentlich gefüllt. Und die Besucher bekommen in den nächsten Tagen noch einiges geboten - vor allem musikalisch.

Von Jürgen Vahle