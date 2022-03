Warburg

Bereits Anfang des Monats war Uwe Müller, Amtsvorgänger von Förster Benedikt Stöckers, von Warburgs Bürgermeister Tobias Scherf in den Ruhestand verabschiedet worden. Der Ausschuss für Forsten und Jagden, mit dem Müller über Jahrzehnte zusammengearbeitet hatte, schloss sich in seiner jüngsten Sitzung am 15. März an.

Von Jürgen Vahle