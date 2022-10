Warburger Poller wird mit Asphalt überzogen

Das Klappern mitten in der Stadt soll jetzt schnell ein Ende haben

Warburg

Die automatische Poller-Anlage zwischen dem Geschäftshaus Pielsticker und der Parfümerie Kohlschein sorgt seit Jahren für Ärger. Jetzt zieht das Warburger Bauamt die Reißleine. In den kommenden Tagen soll die Anlage, die schon lange nicht mehr in Betrieb ist, teilweise mit einer Asphaltschicht überzogen werden, so dass die von ihr ausgehende Lärmbelästigung ein Ende hat.

Von Jürgen Vahle