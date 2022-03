Warburger Prozessionsweg wird zur Baustelle

Daher wird dieser Straßenabschnitt, der Verbindungsweg zum Radweg und der Radweg zwischen Landfurt und Tannenwäldchen gesperrt. Für den Radverkehr besteht die Ausweichmöglichkeit über die Klosterstraße und der Straße In der Helle.

Die Anlieger im Stich des Prozessionsweges werden von der Baufirma informiert, sobald eine Anfahrt ihrer Grundstücke nicht mehr möglich ist, berichten das Kommunalunternehmen und die Stadt.

Der Prozessionsweg, der an der Landfurt unterhalb der Polizei beginnt und sich entlang der alten Klostermauer bis hinunter zum Radweg an der B7 zieht, ist in einem beklagenswerten Zustand. Die Straße weist an vielen Stellen Schäden sowohl im Bereich der Fahrbahn als auch auf den Gehwegen auf. Daher war im Frühjahr 2021 die Sanierung beschlossen worden. Die Kosten waren damals mit Kosten von fast 400.000 Euro angegeben worden. Mit den Arbeiten war bereitss vor dem Winter begonnen worden.