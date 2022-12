Warburger Rat entlastet Einzelhandel und Gastronomie

Die Stadt Warburg verzichtet ein weiteres Jahr auf die Sondernutzungsgebühr, die Geschäfte und Gaststätten zahlen müssen, wenn sie öffentliche Flächen für Werbung, Kundenstopper, Warenauslagen oder Stühle und Tische nutzen. Das hat der Warburger Rat am Dienstag entschieden.

In der Warburger Innenstadt werden die Einzelhändler weiter von einer Sondernutzungsgebühr entlastet.

Knapp 10.000 Euro fließen normalerweise aus dieser Gebühr pro Jahr in die Stadtkasse. Darauf soll nun – wie schon in den Coronajahren – verzichtet werden, um den Gewerbetreibenden in Zeiten steigender Energiekosten und hoher Inflation unter die Arme zu greifen.