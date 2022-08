Warburger Rat macht Weg frei für Wohnmobilhafen

Planungsrechtliche Voraussetzungen für Projekte in der Diemelaue geschaffen

Warburg

Die Planungen für einen Wohnmobilhafen in der Diemelaue in Warburg gehen weiter. Trotz skeptischer Äußerungen, Gegenstimmen und Enthaltungen aus Reihen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat der Warburger Stadtrat beschlossen, den Bebauungsplan dementsprechend zu ändern. Weitere Erkenntnisse aus dem Bezirksausschuss sollen in die Planungen einfließen können.

Von Silvia Schonheim