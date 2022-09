Warburger Rotarier sammeln Spenden für Shelterbox

Auf der Aktionsbühne im Gewerbezelt werden am Mittwoch, 5. Oktober, ab 12 Uhr selbstgebackener Kuchen sowie Kaffee und Getränke angeboten. Der Erlös ist für die Aktion „Shelterbox“ bestimmt.

Die im Jahr 2000 gegründet internationale Hilfsorganisation arbeitet eng mit Rotary International zusammen. Neben der Shelterbox-Zentrale in Großbritannien gibt es mittlerweile 17 weitere Länderorganisationen, eine davon auch in Deutschland.

Hilfe bei Naturkatastrophen

Von den Rotary Clubs in Deutschland und der ganzen Welt gesammelte Spendengelder fließen an die Hilfsorganisation, die im Fall von Naturkatastrophen weltweit eine wichtige Ersthilfe in Form einer Notunterkunft mit Ausstattung für die betroffene Bevölkerung bereitstellt und so deren Überleben bis zum Eintreffen internationaler Hilfskräfte und darüber hinaus sicherstellt.

Rotary Club Warburg Foto: Rotary International ist die älteste Serviceclub-Organisation der Welt. Seit der Gründung des ersten Clubs durch vier Freunde vor gut 110 Jahren hat sich Rotary zu einem weltumspannenden Netzwerk von 1,2 Mio. engagierter Männer und Frauen entwickelt, die eine gemeinsame Vision verfolgen. Sie wollen denen zur Seite stehen, die sich nicht selbst helfen können: im lokalen Umfeld der eigenen Gemeinde wie mit internationalen humanitären Hilfsprojekten. Der Warburger Rotary Club wurde im Jahr 2010 gegründet und hat zurzeit 27 Mitglieder ...

Der Distriktbeauftragte für die Shelterbox, Jens Frommberger, vom Rotary Club Warstein-Meschede übergab zur Anschauung ein Exemplar einer Shelterbox leihweise an den Warburger Club. Diese Box soll auf der Aktionsbühne der Warburger Oktoberwoche live präsentiert werden und einen Eindruck über die Ausstattungsgegenstände vermitteln, die sie enthält.

Zelt und Lebensmittel sind in der Box

Neben einem großformatigen Zelt und Lebensmitteln sind weitere wichtige Dinge für das tägliche Leben in der Shelterbox enthalten. „Angesichts des Klimawandels und damit einhergehenden Naturkatastrophen möchten wir als Warburger Club unseren Beitrag für diese wichtige humanitäre Hilfsorganisation leisten und bitten daher um die finanzielle Unterstützung im Rahmen unseres Aktionstages“, sagt Clubpräsident Dirk Duurland.

Der Rotary Club Warburg hat in den vergangenen Jahren verschiedene Aktionen für die Hilfsorganisation durchgeführt. Bislang konnte Shelterbox mit Spendengeldern in Höhe von insgesamt 5.500 Euro unterstützt werden. So kamen die von den Warburger Rotariern finanzierten Shelterboxen bei dem schweren Erdbeben in Nepal 2015 sowie auf den Philippinen zum Einsatz. Weitere Informationen: www.shelterbox.de